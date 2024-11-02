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Общий зачёт Формулы-1: Норрис сократил отставание от Ферстаппена до 45 очков

В общем зачёте Формулы-1 по итогам спринтерской гонки Гран-при Бразилии по-прежнему лидирует Макс Ферстаппен, но его отрыв от Ландо Норриса сократился до 45 баллов. Третьим по-прежнему идёт Шарль Леклер, следом за ним — Оскар Пиастри.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 368 очков.

2. Ландо Норрис («Макларен») — 323.

3. Шарль Леклер («Феррари») — 296.

4. Оскар Пиастри («Макларен») — 258.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 244.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 189.

7. Джордж Расселл («Мерседес») — 180.

8. Серхио Перес («Ред Булл») — 151.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 62.

10. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 31.

В Кубке конструкторов «Макларену» благодаря дублю в спринте удалось увеличить отрыв от «Феррари» с 29 до 35 очков.

Кубок конструкторов:

1. «Макларен» — 581 очко.

2. «Феррари» — 546.

3. «Ред Булл» — 519.

4. «Мерседес» — 369.

5. «Астон Мартин» — 86.

6. «Хаас» — 46.

7. «РБ» — 36.

8. «Уильямс» — 17.

9. «Альпин» — 16.

10. «Кик-Заубер» — 0.