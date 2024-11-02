Общий зачёт Формулы-1: Норрис сократил отставание от Ферстаппена до 45 очков

В общем зачёте Формулы-1 по итогам спринтерской гонки Гран-при Бразилии по-прежнему лидирует Макс Ферстаппен, но его отрыв от Ландо Норриса сократился до 45 баллов. Третьим по-прежнему идёт Шарль Леклер, следом за ним — Оскар Пиастри.
Формула-1. Личный зачёт (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 368 очков.
2. Ландо Норрис («Макларен») — 323.
3. Шарль Леклер («Феррари») — 296.
4. Оскар Пиастри («Макларен») — 258.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 244.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 189.
7. Джордж Расселл («Мерседес») — 180.
8. Серхио Перес («Ред Булл») — 151.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 62.
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 31.
В Кубке конструкторов «Макларену» благодаря дублю в спринте удалось увеличить отрыв от «Феррари» с 29 до 35 очков.
Кубок конструкторов:
1. «Макларен» — 581 очко.
2. «Феррари» — 546.
3. «Ред Булл» — 519.
4. «Мерседес» — 369.
5. «Астон Мартин» — 86.
6. «Хаас» — 46.
7. «РБ» — 36.
8. «Уильямс» — 17.
9. «Альпин» — 16.
10. «Кик-Заубер» — 0.