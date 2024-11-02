Пиастри — о спринте Гран-при Бразилии: хороший день для команды

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри оценил выступление, своё и своей команды, в спринтерской гонке Гран-при Бразилии, где он долго лидировал, но отдал победу своему напарнику Ландо Норрису.

«Это было немного сложно. Очень ухабисто. Трасса была очень узкой. Промахиваешься на ширину шины — и попадаешь в неприятности.

Хороший день для команды. Много очков. Думаю, мы много поняли перед завтрашней гонкой.

«Феррари» была быстра на старте, а Макс Ферстаппен — в конце. Думаю, нам есть что улучшить, но мы в хорошей форме», — сказал Пиастри после финиша спринта в эфире телеканала Sky Sports.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Бразилии Формулы-1, доступную по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Бразилии — 2024. Онлайн-трансляция квалификации