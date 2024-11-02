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Пиастри — о спринте Гран-при Бразилии: хороший день для команды

Пиастри — о спринте Гран-при Бразилии: хороший день для команды
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Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри оценил выступление, своё и своей команды, в спринтерской гонке Гран-при Бразилии, где он долго лидировал, но отдал победу своему напарнику Ландо Норрису.

«Это было немного сложно. Очень ухабисто. Трасса была очень узкой. Промахиваешься на ширину шины — и попадаешь в неприятности.

Хороший день для команды. Много очков. Думаю, мы много поняли перед завтрашней гонкой.

«Феррари» была быстра на старте, а Макс Ферстаппен — в конце. Думаю, нам есть что улучшить, но мы в хорошей форме», — сказал Пиастри после финиша спринта в эфире телеканала Sky Sports.

Формула-1 2024. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Спринт
02 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
29:46.045
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.593
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.497

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Бразилии Формулы-1, доступную по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Бразилии — 2024. Онлайн-трансляция квалификации

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