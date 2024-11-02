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Ферстаппен отметил многообещающий темп «Ред Булл» в спринте Гран-при Бразилии

Ферстаппен отметил многообещающий темп «Ред Булл» в спринте Гран-при Бразилии
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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен отметил сильный темп своей машины в спринтерской гонке Гран-при Бразилии, что является свидетельством его конкурентоспособности перед основными заездами этапа.

«Это была довольно сложная гонка, но наш темп был очень хорошим, потому что мы всегда держались в зоне DRS, и я этим весьма доволен.

Чтобы пройти Шарля Леклера, понадобилось немного больше времени, чем хотелось, но, когда все в зоне DRS, атаковать очень сложно, поэтому мне пришлось ждать его ошибок, и, к счастью, они произошли, и я смог использовать их себе на пользу.

Это было многообещающе, это было хорошо. Я про гоночный темп. Завтра может пойти дождь, так что остаётся много неизвестного, но сегодня всё было хорошо.

Я по-прежнему ожидаю, что «Макларены» будут очень быстры на одном круге, но надеюсь, что мы сможем минимизировать потери, учитывая мой штраф в пять позиций на стартовой решётке», — сказал Ферстаппен после финиша спринта в эфире телеканала Sky Sports.

Формула-1 2024. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Спринт
02 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
29:46.045
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.593
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.497

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Бразилии Формулы-1, доступную по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Бразилии — 2024. Онлайн-трансляция квалификации

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