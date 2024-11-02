Стелла признался, что «Макларен» хотел поменять гонщиков местами раньше

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла рассказал, что команда хотела раньше обменять позиции Ландо Норриса и Оскара Пиастри в спринтерской гонке Гран-при Бразилии, но для этого не было подходящей возможности.

«Мы следили за разрывами между Леклером и Ферстаппеном, чтобы понять, сможем ли мы легко обменять позиции между Ландо и Оскаром, но разрыва так и не возникло, поэтому нам нужно было следить за появлением машины безопасности или виртуальной машины безопасности. И это произошло из-за инцидента с остановкой машины на трассе, поэтому мы немедленно выполнили задачу. Команда хорошо справилась, но это было бы невозможно без слаженной работы обоих гонщиков.

Мы определённо очень довольны нашими обсуждениями и поддержкой, которую Оскар оказывает Ландо. Это лучший результат, который мы могли бы получить в обоих зачётах чемпионата.

В идеале это следовало бы сделать раньше, но не было удобного момента, чтобы сделать это безопасно, потому что, как только вы меняете позиции, на третьем месте оказывается парень, у которого есть возможность обогнать «Макларен», а это не соответствует нашему принципу, согласно которому командный результат превыше всего», — приводит слова Стеллы Sky Sports.