Судьи расследуют действия Ферстаппена в спринте во время виртуального сейфти-кара

Стюарды Гран-при Бразилии Формулы-1 изучают действия голландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в концовке спринтерской гонки, когда был активирован режим виртуальной машины безопасности из-за остановившегося на обочине болида Нико Хюлькенберга.

Какое именно правило мог нарушить Ферстаппен, не уточняется, однако специалисты предполагают, что судьи обратили внимание на действия пилота «Ред Булл» перед окончанием режима VSC, когда голландец заехал в базу «Макларена» Оскара Пиастри. Интересно, что такие действия запрещены перед рестартом гонки, когда трассу покидает машина безопасности, однако в данном случае рестарта не было, а было лишь окончание режима VSC.

Если Ферстаппена признают нарушившим правила и дадут пять штрафных секунд, он потеряет одно место в протоколе, если десять — то два, пропустив обоих гонщиков «Феррари».