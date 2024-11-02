Хорнер высказался о потенциальном штрафе Ферстаппена после спринта Гран-при Бразилии

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал эпизод, в котором Макс Ферстаппен в какой-то момент режима виртуального сейфти-кара, возможно, превысил скорость и может получить за это штраф на Гран-при Бразилии.

«По всему, что мы видим, всё выглядит нормально, но давайте подождём и посмотрим.

Что касается жалоб Ферстаппена на Пиастри во время ВСК, то он просто понимал, что Оскар не отстаёт от Ландо. Очевидно, он читал ход гонки и рассматривал все возможные варианты.

Самым обнадёживающим моментом в той гонке для нас стал приличный темп, позволивший нам не отставать на протяжении 24 кругов и обогнать Шарля. Это было обнадёживающе. Думаю, мы начинаем кое-что понимать», — приводит слова Хорнера Sky Sports.