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Стало известно, какое правило мог нарушить Макс Ферстаппен в режиме ВСК

Стало известно, какое правило мог нарушить Макс Ферстаппен в режиме ВСК
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Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) опубликовали заявлении, в котором сообщается, какое именно нарушение мог совершить пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в режиме виртуального сейфти-кара в спринтерской гонке Гран-при Бразилии.

Согласно сообщению стюардов, они изучают возможное нарушение лидером чемпионата правила дельты времени прохождения круга в режиме ВСК. Ферстаппену может грозить штраф за спринтерскую гонку и тогда он потеряет третье место. Отметим, что он получит +5 позиций на старте за смену мотора.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Бразилии Формулы-1, доступную по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Бразилии — 2024. Онлайн-трансляция квалификации

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