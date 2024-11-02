«Ред Булл» сообщил о пятисекундном штрафе Ферстаппену. Официального решения нет

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен получил пятисекундный штраф от стюардов Международной автомобильной федерации (ФИА) за нарушение правила дельты времени прохождения круга в режиме виртуальной машины безопасности. Об этом сообщила команда «Ред Булл» в официальном аккаунте соцсети Facebook.* Аналогичное сообщение было опубликовано в Instagram*, но быстро удалено. При этом никакой официальной информации от ФИА пока не поступало.

Таким образом, лидер чемпионата Ферстаппен теряет третье место в спринтерской гонке Гран-при Бразилии, а вместе с ним и одно очко в личном зачёте. Третье место в спринте переходит к пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру.

Напомним, Макс Ферстаппен получит +5 позиций на старте воскресной гонки за смену мотора.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Бразилии Формулы-1, доступную по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Бразилии — 2024. Онлайн-трансляция квалификации

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