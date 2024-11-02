Хэмилтон: сделать машину хуже просто невозможно

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке Гран-при Бразилии, где он занял 11-е место. После финиша семикратный чемпион Формулы-1 остался крайне недоволен своей машиной.

«Возможно, одно из худших выступлений в этом году. Все элементы машины… Это была настоящая, настоящая борьба. Наша машина не любит эту трассу. По крайней мере у нас есть время внести некоторые изменения перед квалификацией. Но сделать машину хуже уже просто невозможно», — приводит слова Хэмилтона телеканал Sky Sports.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Бразилии Формулы-1, доступную по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Бразилии — 2024. Онлайн-трансляция квалификации