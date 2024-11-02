Хэмилтон: сделать машину хуже просто невозможно
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке Гран-при Бразилии, где он занял 11-е место. После финиша семикратный чемпион Формулы-1 остался крайне недоволен своей машиной.
«Возможно, одно из худших выступлений в этом году. Все элементы машины… Это была настоящая, настоящая борьба. Наша машина не любит эту трассу. По крайней мере у нас есть время внести некоторые изменения перед квалификацией. Но сделать машину хуже уже просто невозможно», — приводит слова Хэмилтона телеканал Sky Sports.
Формула-1 2024. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Спринт
02 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
29:46.045
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.593
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.497
Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Бразилии Формулы-1, доступную по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при Бразилии — 2024. Онлайн-трансляция квалификации
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