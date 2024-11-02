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Макс Ферстаппен получил пятисекундный штраф после спринта Гран-при Бразилии

Макс Ферстаппен получил пятисекундный штраф после спринта Гран-при Бразилии
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен получил пятисекундный штраф от стюардов Формулы-1 за нарушение правила дельты времени прохождения круга в режиме виртуальной машины безопасности. Об этом официально сообщила Международная автомобильная федерация (ФИА).

Отмечается, что время на круге в режиме ВСК оказалось у Ферстаппена на 0,63 секунды меньше, чем позволено. Это означает, что Макс получил преимущество в режиме ВСК.

Также Ферстаппен получил дополнительное штрафное очко. Теперь у него на счету семь за последние 12 месяцев (в прошлые выходные в Мехико он заработал два штрафных очка за борьбу с Ландо Норрисом. – Прим. «Чемпионата»).

Таким образом, лидер чемпионата Ферстаппен теряет третье место в спринтерской гонке Гран-при Бразилии, а вместе с ним и одно очко в личном зачёте. Третье место в спринте переходит к пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру.

Напомним, Макс Ферстаппен получит +5 позиций на старте воскресной гонки за смену мотора.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Бразилии Формулы-1, доступную по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Бразилии — 2024. Онлайн-трансляция квалификации

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