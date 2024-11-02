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Макс Ферстаппен получил седьмой штрафной балл в лицензию

Макс Ферстаппен получил седьмой штрафной балл в лицензию
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен получил от стюардов Международной автомобильной федерации (ФИА), помимо штрафа в виде +5 секунд к результату спринтерской гонки Гран-при Бразилии, ещё и штрафной балл в гоночную лицензию. Теперь на его счету семь баллов. Штраф действует 12 месяцев, и в случае, если сумма штрафных баллов достигнет 12, гонщик будет отстранён от участия в чемпионате на одну гонку.

Впрочем, уже после Гран-при Бразилии у Ферстаппена сгорят два штрафных балла, полученных им год назад на Гран-при США, когда он выдавил Шарля Леклера на старте гонки 2023 года в Остине.

Напомним, Макс Ферстаппен получил сегодня штраф за то, что его время на круге в режиме ВСК оказалось на 0,63 секунды меньше, чем позволено.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Бразилии Формулы-1, доступную по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Бразилии — 2024. Онлайн-трансляция квалификации

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