Руководитель «Макларена» Стелла рассказал, как Норрису не сталкиваться с Ферстаппеном

Руководитель «Макларена» Адреа Стелла пошутил о том, что нужно делать Ландо Норрису, чтобы не сталкиваться на трассе с Максом Ферстаппеном, как это было в двух последних гонках – Гран-при США и Гран-при Мексики.

«Очевидно, что на последних двух этапах мы потеряли несколько очков из-за контактов с Максом. Таковы гонки. Нам нужно учитывать эти вещи. Лучшее, что мы можем сделать, это просто быть максимально быстрыми и даже не быть в зоне его досягаемости. Это шутка! Думаю, «Ред Булл» всегда будет рядом. Это был очень оптимистичный взгляд на вещи. Но нас удовлетворяет то, как подобные близкие ситуации решились в Мексике. Это даёт нам некоторую уверенность в будущем, и, в конце концов, это гонки, это гонки Формулы-1. Нам нужно принять это и делать всё, что в наших силах», — приводит слова Стеллы GP Blog.