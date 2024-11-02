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Пиастри отреагировал на поздравление от журналиста с победой в спринте

Пиастри отреагировал на поздравление от журналиста с победой в спринте
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри с улыбкой отреагировал на поздравление журналиста на официальной пресс-конференции Международной автомобильной федерации (ФИА) с победой в спринтерской гонке Гран-при Бразилии.

Журналист. Оскар, поздравляю с победой!

Пиастри. Не знаю, что я выиграл, но спасибо!

Победу в спринтерской гонке Гран-при Бразилии одержал гонщик «Макларена» Ландо Норрис. Второе место занял его напарник Оскар Пиастри. Замкнул тройку сильнейших пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. При этом Пиастри долго лидировал и под финиш отдал первое место Норрису.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Бразилии Формулы-1, доступную по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Бразилии — 2024. Онлайн-трансляция квалификации

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