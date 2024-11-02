«Ред Булл» подозревает «Макларен» и другие команды в махинациях с шинами — AMuS

«Ред Булл» подозревает «Макларен» и несколько других команд в махинациях с шинами, а именно в том, что те впрыскивают воду в шины, чтобы избежать перегрева. Об этом сообщает немецкое издание Auto Motor und Sport.

Сообщается, что этот трюк призван помочь лучше охладить изнутри шины на длинных дистанциях. Вода якобы подаётся через клапаны. Видимо, даже небольшое количество воды даёт нужный эффект.

Международная автомобильная федерация (ФИА) уже изучает обвинения. На двух последних гонках в Остине и Мехико не было никаких подозрительных моментов. При этом ни ФИА, ни «Пирелли» пока не комментируют ситуацию.

Издание задаётся вопросом, как вода должна попасть в шины так, чтобы «Пирелли» этого не заметила. И как вода должна исчезать после гонки, кроме как за счёт испарения. Шины и диски имеют кодировку. ФИА в случайном порядке распределяет шины между командами. Монтаж и демонтаж шин производят специалисты сервисного центра «Пирелли».

После установки шин на диски ни одной команде не разрешается манипулировать ими. У самих команд нет инструментов, чтобы снять шины с дисков и поставить их обратно. Шины нельзя использовать повторно после того, как они были сняты один раз. Единственный путь, через который можно залить воду, – это клапан на диске. Но незаметно впрыскивать жидкость было бы крайне сложно, учитывая количество наблюдателей и инженеров «Пирелли» в боксах.

Как сообщает AMuS, «Ред Булл» по видимому сам экспериментировал с водой в шинах много лет назад. В то время этот трюк не был категорически запрещён. Но ФИА оперативно закрыла эту лазейку.