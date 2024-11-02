Расселл сомневается, что сегодня получится провести квалификацию

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выразил сомнения, что сегодня получится провести квалификацию Гран-при Бразилии.

«Там всё ещё очень мокро. В некоторых местах всё в порядке, в других местах большие лужи. Надеюсь, мы сможем выехать в 16:00 (по местному времени. – Прим. «Чемпионата»), но я так не думаю», — приводит слова Расселла Sky Sports.

Напомним, квалификация Гран-при Бразилии должна была начаться в 21:00 мск, но была отложена из-за сильного ливня, обрушившегося на трассу «Интерлагос» в Сан-Паулу.

На данный момент в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 44 очка. В Кубке конструкторов продолжает лидировать «Макларен», опережающий занимающую второе место итальянскую команду «Феррари» на 35 очков. «Ред Булл» на третьем месте с отставанием в 63 очка от «Макларена».