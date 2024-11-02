Квалификация Гран-при Бразилии отложена до 22:30 мск

Дирекция Гран-при Бразилии сообщила, что квалификация Гран-при Бразилии начнётся не раньше чем в 22:30 по московскому времени.

«Трасса пока не готова. Нам придётся подождать ещё несколько минут, чтобы посмотреть, улучшатся ли хоть немного погодные условия», — приводит слова гоночного директора Международной автомобильной федерации (ФИА) Нильса Виттиха Sky Sports.

Напомним, квалификация Гран-при Бразилии должна была начаться в 21:00 мск, но была отложена из-за сильного ливня, обрушившегося на трассу «Интерлагос» в Сан-Паулу.

На данный момент в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 44 очка. В Кубке конструкторов продолжает лидировать «Макларен», опережающий занимающую второе место итальянскую команду «Феррари» на 35 очков. «Ред Булл» на третьем месте с отставанием в 63 очка от «Макларена».