Деймон Хилл: признаков улучшения погоды нет

Чемпион Формулы-1 1996 года, ныне эксперт телеканала Sky Sports Деймон Хилл пессимистично настроен по поводу возможности проведения квалификации Гран-при Бразилии сегодня вечером.

Погода в Сан-Паулу Фото: Кадр из трансляции

«Я вообще не могу представить, чтобы это осуществилось сегодня. Признаков улучшения погоды не наблюдается ни в плане дождя, ни в плане уровня освещённости», — приводит слова Хилла Sky Sports.

Напомним, квалификация Гран-при Бразилии должна была начаться в 21:00 мск, но была отложена из-за сильного ливня, обрушившегося на трассу «Интерлагос» в Сан-Паулу. По последним данным, квалификация отложена до 23:00 по московскому времени.

В случае отмены квалификации пилоты стартуют по результатам пятничной тренировки.