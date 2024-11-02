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Квалификация Гран-при Бразилии отложена на утро воскресенья, 3 ноября

Квалификация Гран-при Бразилии отложена на утро воскресенья, 3 ноября
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Квалификация Гран-при Бразилии отложена на утро воскресенья, 3 ноября. Такое решение приняла гоночная дирекция Международной автомобильной федерации (ФИА).

Напомним, квалификация Гран-при Бразилии должна была начаться в 21:00 мск, но была отложена из-за сильного ливня, обрушившегося на трассу «Интерлагос» в Сан-Паулу. Гоночная дирекция несколько раз откладывала начало заездов, но в итоге перенесла квалификацию на утро воскресенья.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Бразилии Формулы-1, доступную по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Бразилии — 2024. Онлайн-трансляция квалификации

На данный момент в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 44 очка. В Кубке конструкторов продолжает лидировать «Макларен», опережающий занимающую второе место итальянскую команду «Феррари» на 35 очков. «Ред Булл» на третьем месте с отставанием в 63 очка от «Макларена».

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