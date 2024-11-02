ФИА выступила с заявлением после переноса квалификации Гран-при Бразилии на воскресенье

Международная автомобильная федерация (ФИА) объяснила своё решение о переносе квалификации Гран-при Бразилии на воскресенье, 3 ноября.

«Квалификация Гран-при Бразилии в Сан-Паулу отложена. Это решение было принято из-за плохой видимости, вызванной сильным дождём, который шёл последние несколько часов. На некоторых участках трассы много воды, что делает условия небезопасными.

Как бы нам всем ни хотелось увидеть соревнования на трассе, безопасность гонщиков, членов команд, волонтёров, официальных лиц и зрителей является нашим главным приоритетом.

Решение о времени начала квалификации завтра утром будет принято как можно скорее», — говорится в заявлении ФИА.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Бразилии Формулы-1, доступную по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Бразилии — 2024. Онлайн-трансляция квалификации