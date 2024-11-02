Льюис Хэмилтон попросил у босса Ф-1 Стефано Доменикали более эффективные дождевые шины

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в шутку обратился к боссу Формулы-1 Стефано Доменикали, намекнув, что необходимо иметь более эффективные дождевые шины, чтобы соревноваться под таким дождём, который прошёл сегодня в Сан-Паулу.

«Вы должны были выпустить нас на трассу! Это нелепо. Я хочу туда.

Если вы дадите нам более качественные дождевые шины и грелки [для шин], мы смогли бы ездить в этих условиях. Я ставлю вас в неудобное положение», — обратился Хэмилтон к Доменикали, когда тот давал интервью Sky Sports.

Напомним, квалификация Гран-при Бразилии должна была начаться в 21:00 мск, но была отложена из-за сильного ливня, обрушившегося на трассу «Интерлагос» в Сан-Паулу. Гоночная дирекция несколько раз откладывала начало заездов, но в итоге перенесла квалификацию на утро воскресенья.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Бразилии Формулы-1, доступную по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Бразилии — 2024. Онлайн-трансляция квалификации