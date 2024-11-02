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Звёздный игрок НБА заявил, что ФИА ненавидит Макса Ферстаппена

Звёздный игрок НБА заявил, что ФИА ненавидит Макса Ферстаппена
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30-летний звёздный камерунский, французский и американский баскетболист, выступающий за клуб НБА «Филадельфия Сиксерс», Джоэл Эмбиид отреагировал на наказание стюардами Международной автомобильной федерации (ФИА) трёхкратного чемпиона Формулы-1 пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«ФИА действительно ненавидит Макса, лол… Они позволили «Макларенам» поменяться позициями, прежде чем ввести режим виртуальной машины безопасности», — написал Эмбиид на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Макс Ферстаппен получил пятисекундный штраф от стюардов Формулы-1 за нарушение правила дельты времени прохождения круга в режиме виртуальной машины безопасности. Его время на круге в режиме ВСК оказалось на 0,63 секунды меньше, чем позволено. Таким образом, лидер чемпионата Ферстаппен потерял третье место в спринтерской гонке Гран-при Бразилии.

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