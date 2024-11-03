Ферстаппен обратился к болельщикам после переноса квалификации Гран-при Бразилии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен обратился к своим болельщикам после окончания второго дня гоночного уикенда Гран-при Бразилии, по ходу которого он занял четвёртое место в спринте и не смог побороться в квалификации из-за её переноса в связи с плохими погодными условиями.

«К сожалению, мы не смогли сегодня провести квалификацию. Спасибо всем, кто поддерживает нас! Положительный момент — у нас был хороший темп в спринте. Перенесём это на воскресенье», — написал Ферстаппен на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в спринте Ферстаппен получил пятисекундный штраф от стюардов Формулы-1 за нарушение правила дельты времени прохождения круга в режиме виртуальной машины безопасности. Его время на круге в режиме ВСК оказалось на 0,63 секунды меньше, чем позволено. Таким образом, лидер чемпионата потерял третье место в спринтерской гонке Гран-при Бразилии.