Журналист: гонку Гран-при Бразилии перенесут на более раннее время

Репортёр нидерландского издания De Telegraaf Эрик ван Харен сообщил, что квалификацию Гран-при Бразилии проведут в воскресенье ранним утром, а гонку перенесут на более раннее время.

«Завтрашняя квалификация, вероятно, состоится очень рано, и гонка также пройдёт раньше, чем планировалось, учитывая ожидаемый дождь. Это пока неофициально», — написал ван Харен в социальной сети X (ранее Twitter).

Кроме того, российский фотограф Формулы-1 Евгений Сафронов сообщил, что есть слухи от одной из команд, что квалификацию проведут в 7:30 (13:30 мск). Гонку перенесут на 12:30 (18:30 мск).

Напомним, квалификация Гран-при Бразилии должна была начаться в 21:00 мск, но была отложена из-за сильного ливня, обрушившегося на трассу «Интерлагос» в Сан-Паулу. Гоночная дирекция несколько раз откладывала начало заездов, но в итоге перенесла квалификацию на утро воскресенья.