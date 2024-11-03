Формула-1, Гран-при Бразилии — 2024, квалификация: во сколько начало, онлайн-трансляция

Сегодня, 3 ноября, состоится квалификация 21-го этапа сезона-2024 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Бразилии. Её начало запланировано на 13:30 по московскому времени. Сессия перенесена с субботы из-за сильного дождя.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации, следить за которой можно по нижеприведённой ссылке.

Онлайн-трансляция квалификации Гран-при Бразилии Формулы-1.

Лидером общего зачёта пилотов в настоящий момент является представитель «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 362 очка. Вторую позицию занимает Ландо Норрис из команды «Макларен». В активе британца 315 баллов. Тройку сильнейших замыкает гонщик «Феррари» Шарль Леклер (291).