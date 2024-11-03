Стало известно время начала квалификации и гонки Гран-при Бразилии

Международная автомобильная федерация (ФИА) объявила время начала квалификации и гонки Гран-при Бразилии. Чтобы избежать ожидаемого во второй половине дня заряда дождя, квалификация начнётся в 7:30 (13:30 мск). Старт гонки перенесён с 14:00 по местному времени на 12:30 (18:30 мск).

Напомним, квалификация Гран-при Бразилии должна была начаться в субботу в 21:00 мск, но была отложена из-за сильного ливня, обрушившегося на трассу «Интерлагос» в Сан-Паулу. Гоночная дирекция несколько раз откладывала начало заездов, но в итоге перенесла квалификацию на утро воскресенья.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации и гонки Гран-при Бразилии Формулы-1, доступную по нижеприведённым ссылкам.

Формула-1. Гран-при Бразилии — 2024. Онлайн-трансляция квалификации

Формула-1. Гран-при Бразилии — 2024. Онлайн-трансляция гонки