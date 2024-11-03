Перес назвал цели «Ред Булл» в гонке Гран-при Бразилии

34-летний мексиканский гонщик Формулы-1 из команды «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал темп команды в спринте и назвал цели на гонку Гран-при Бразилии.

«Нам ещё есть над чем поработать, особенно с торможением, но в целом сегодня у нас был хороший темп. В конце концов было обидно за режим VSC, поскольку мы думаем, что могли бы догнать «Альпин» впереди. Давненько я не чувствовал себя настолько счастливым от состояния болида. Мы хотим добиться большего в квалификации и гонке и закончить хороший уикенд, поскольку до сих пор мы были довольно конкурентоспособны.

«Макларены» выглядят очень сильными, но я думаю, что завтра мы готовы к подиуму. Было очень жаль, что мы не смогли провести квалификацию из-за дождя и погодных условий, но, надеюсь, в воскресенье всё прояснится и мы сможем выступить перед бразильскими болельщиками», — приводит слова Переса пресс-служба команды.

Перес начинал спринт на 13-й позиции и смог прорваться на восьмое место и заработать одно очко для себя и команды.