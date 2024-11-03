Ферстаппен — о словах Норриса про пилотаж: я трёхкратный чемпион, мне нечего менять

27-летний нидерландский гонщик и трёхкратный чемпион Формулы-1 из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал слова британского пилота «Макларена» Ландо Норриса, что Максу придётся менять стиль пилотирования.

Журналист: Ландо сказал: «Мне не нужно менять стиль пилотирования, если кому и придётся это сделать, так это Максу». Вы согласны?

Ферстаппен: Я трёхкратный чемпион мира. Мне не нужно ничего менять. Зачем мне что-то менять? Я знаю очень хорошо, что умею, а что нет, или что мне разрешено сделать. И иногда это работает и ты побеждаешь, а иногда и проигрываешь. И иногда тебе необходимо проиграть.

Ранее Макс прокомментировал дружбу с Норрисом.