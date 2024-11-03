Стюарды ФИА будут решать, как расставить пилотов на старте, если квалификация не состоится

Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) будут решать, как расставить гонщиков на стартовой решётке основной гонки Гран-при Бразилии, если квалификацию не получится провести, сообщило издание RaceFans.

«Спортивный регламент Формулы-1 не определяет порядок действий, если квалификация не состоится. На первый взгляд, это удивительно, ведь в эти выходные уже прошла квалификация спринтерской гонки. Однако в правилах нет положения, позволяющего автоматически использовать его в качестве запасного варианта в случае, если квалификация Гран-при не состоится.

Представитель ФИА подтвердил, что, если квалификация не состоится, стюарды определят, какой метод будет использоваться для определения сетки. Для них это было бы спорным решением при любых обстоятельствах, а учитывая ситуацию в чемпионате, тем более. Если они решат использовать результаты квалификации спринтерской гонки (а это, безусловно, самый логичный вариант), Ландо Норрис снова окажется вторым, а Макс Ферстаппен после своего штрафа в пять позиций на стартовой решётке станет девятым.

Использование первой тренировки для определения сетки не помогло бы «Ред Булл», поскольку Норрис был самым быстрым, а Ферстаппен был 15-м после того, как отказался от гонки на мягких шинах, а это означает, что он начнёт Гран-при с последнего места», — говорится в статье издания RaceFans.

Квалификация Гран-при Бразилии должна состояться сегодня в 13:30 по московскому времени.