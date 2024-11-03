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Ферстаппен — о критике со стороны Херберта: как стюард ты не можешь так говорить

Ферстаппен — о критике со стороны Херберта: как стюард ты не можешь так говорить
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Трёхкратный чемпион Формулы-1 из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал слова бывшего гонщика и ныне стюарда ФИА Джонни Херберта.

«Не следует читать позитивные и негативные комментарии, тогда они просто останутся приятными и нейтральными. По крайней мере, вы знаете, какую позицию он занимает. Но он занял её ещё с момента моего инцидента на пресс-конференции (Ферстаппен использовал мат, описывая состояние болида в Азербайджане, за что ФИА отправила Макса на общественные работы. — Прим. «Чемпионата»).

[Об обвинениях Херберта в умышленном выталкивании Норриса в Мексике из-за слабой ментальности Макса] На мой взгляд, это довольно странно. В последнее время многие люди думают, что знают мои мысли… Я думаю, что как стюард ты не можешь говорить что-то подобное. Иметь собственное мнение — это прекрасно, у меня тоже оно есть. Но я не всегда им делюсь. Если бы я всегда делился своим мнением, то меня перестали бы выпускать в эфир. Это одна из причин, почему мне нельзя быть комментатором», — приводит слова Ферстаппена издание Viaplay.

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