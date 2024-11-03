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Эстебан Окон показал время раннего подъёма перед перенесённой квалификацией ГП Бразилии

Эстебан Окон показал время раннего подъёма перед перенесённой квалификацией ГП Бразилии
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28-летний французский пилот Формулы-1, выступающий за команду «Альпин», Эстебан Окон поделился в социальных сетях временем раннего подъёма перед перенесённой квалификацией Гран-при Бразилии.

Окон выложил снимок экрана своего телефона, на котором он установил будильник на 04:31 утра по местному времени.

Фото: Скриншот из социальных сетей

Эстебан проводит свой последний сезон в составе французского коллектива. В 2025 году Окон станет пилотом американской команды «Хаас».

Старт квалификации запланирован на 7:30 по местному времени (в 13:30 по московскому времени). «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию события.

Прямая текстовая трансляция квалификации Гран-при Бразилии.

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