Макс Ферстаппен обогнал Михаэля Шумахера по дням лидерства в Формуле-1

27-летний нидерландский потомственный гонщик и трёхкратный чемпион Формулы-1 из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен обогнал легендарного семикратного победителя серии Михаэля Шумахера по дням лидерства в «Королевских гонках».

Михаэль Шумахер лидировал в личном зачёте Формулы-1 на протяжении 896 дней в период выступления за итальянский коллектив «Феррари» в начале 2000-х. Ферстаппен завоевал три титула подряд с 2021 года и является лидером чемпионата на протяжении 897 дней, возглавив личный зачёт после победы на Гран-при Испании — 2022.

Ранее нидерландский гонщик поделился своим мнением по поводу нелестных высказываний в его адрес бывшего британского гонщика Джонни Херберта.