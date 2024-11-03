Стала известна причина поломки на болиде Хюлькенберга в спринте Гран-при Бразилии

Известный журналист Адам Купер сообщил, что причиной проблем гонщика «Хааса» Нико Хюлькенберга в спринте Гран-при Бразилии стал металлический мусор, попавший в болид.

«Хюлькенберг сошёл в спринте из-за металлического мусора, повредившего масляный радиатор, а последующая утечка привела к остановке работы силовой установки. Однако коробка передач была не повреждена и до сих пор установлена в машине.

Так как квалификации не было и не было режима закрытого парка, влияющего на то, во сколько команды начнут работу над болидом. Обычно им нужно три часа, и механики, таким образом, будут на трассе в 4:30 по местному времени», — написал Купер в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что стюарды ФИА будут решать, как расставить гонщиков на старте Гран-при Бразилии, если квалификация не состоится.