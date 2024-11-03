Йос Ферстаппен обсудил возможный переход Лиама Лоусона в «Ред Булл» в 2025 году

52-летний бывший нидерландский гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, являющийся отцом трёхкратного чемпиона серии из «Ред Булл» Макса Ферстаппена, обсудил будущее новозеландского пилота Лиама Лоусона из «РБ».

«Лиам Лоусон чувствует себя очень хорошо. Мне кажется логичным, что он претендует на повышение. Пусть он завершит этот сезон в «РБ», и это должно придать ему уверенности. А затем команда должна решить, что им делать в следующем году.

Конечно, я не буду против его перехода в «Ред Булл». Безусловно, лучше, если там будет кто-то конкурентоспособный, а также немного подталкивающий Макса вперёд. Это всегда помогает. Посмотрим», — приводит слова Ферстаппена-старшего издание Racingnews365.

Ранее его сын Макс обогнал Михаэля Шумахера по количеству дней в статусе лидера чемпионата.