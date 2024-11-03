Гонщики только одной страны одерживали победы в воскресных квалификациях Формулы-1

Только немецкие гонщики завоёвывали поулы в случае проведения квалификаций Формулы-1 в воскресенье.

1. Гран-при Японии — 2004 — из-за дождя вторая итоговая квалификация была проведена в воскресенье и Михаэль Шумахер на «Феррари» взял поул.

2. Гран-при Японии — 2010 — из-за продолжительных ливней был перенос на воскресенье и лучшее время показал Себастьян Феттель («Ред Булл»).

3. Гран-при Австралии — 2013 — таким же образом из-за непогоды квалификация состоялась в воскресенье, где поул взял Себастьян Феттель из «Ред Булл».

4. Гран-при США — 2015 — из-за дождя в Остине квалификация прошла в воскресенье и победу одержал Нико Росберг («Мерседес»)

5. Гран-при Японии — 2019 — мощный тайфун Хагибис изменил график уикенда. Свой последний поул в карьере в воскресной квалификации завоевал Себастьян Феттель («Феррари»).

В составе гонщиков сезона-2024 присутствует один немец — пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг, на счету которого единственный поул, который он завоевал в 2010-м на Гран-при Бразилии.

Старт квалификации запланирован на 7:30 по местному времени (в 13:30 по московскому времени). «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию события.

Прямая текстовая трансляция квалификации Гран-при Бразилии.