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Первый сегмент квалификации ГП Бразилии прерван красными флагами из-за аварии Колапинто

Первый сегмент квалификации ГП Бразилии прерван красными флагами из-за аварии Колапинто
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Первый сегмент дождевой квалификации Гран-при Бразилии прерван красными флагами из-за аварии аргентинского пилота «Уильямса» Франко Колапинто.

Формула-1 2024. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Квалификация
03 ноября 2024, воскресенье. 13:30 МСК
Идёт

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

До появления красных флагов лучшее время принадлежало японскому гонщику «РБ» Юки Цуноде. Второй результат у пилота «Феррари» Шарля Леклера.

Квалификация началась в 7:30 по местному времени (в 13:30 по московскому времени). «Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию события.

Прямая текстовая трансляция квалификации Гран-при Бразилии.

До этого во всех воскресных квалификациях Формулы-1, каждая из которых переносилась из-за погодных условий, побеждали гонщики только одной страны.

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