Первый сегмент квалификации ГП Бразилии прерван красными флагами из-за аварии Колапинто

Первый сегмент дождевой квалификации Гран-при Бразилии прерван красными флагами из-за аварии аргентинского пилота «Уильямса» Франко Колапинто.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

До появления красных флагов лучшее время принадлежало японскому гонщику «РБ» Юки Цуноде. Второй результат у пилота «Феррари» Шарля Леклера.

Квалификация началась в 7:30 по местному времени (в 13:30 по московскому времени). «Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию события.

Прямая текстовая трансляция квалификации Гран-при Бразилии.

До этого во всех воскресных квалификациях Формулы-1, каждая из которых переносилась из-за погодных условий, побеждали гонщики только одной страны.