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Хэмилтон не прошёл во 2-й сегмент квалификации ГП Бразилии, Норрис был на грани вылета

Хэмилтон не прошёл во 2-й сегмент квалификации ГП Бразилии, Норрис был на грани вылета
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39-летний семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий в составе «Мерседеса», не прошёл во второй сегмент дождевой квалификации Гран-при Бразилии.

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис классифицировался во второй сегмент на 15-й позиции, опередив Хэмилтона на 16-й позиции на 0,4 секунды.

Формула-1 2024. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Квалификация
03 ноября 2024, воскресенье. 13:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:23.405
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.173
3
Юки Цунода
RB
+0.706

Квалификация началась в 7:30 по местному времени (в 13:30 по московскому времени). «Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию события.

Прямая текстовая трансляция квалификации Гран-при Бразилии.

Первый сегмент квалификации был прерван красными флагами из-за аварии аргентинского гонщика Франко Колапинто, выступающего за «Уильямс».

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