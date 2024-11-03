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Норрис взял поул в квалификации ГП Бразилии, Расселл — 2-й, Ферстаппен — 12-й

Норрис взял поул в квалификации ГП Бразилии, Расселл — 2-й, Ферстаппен — 12-й
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3 ноября, в воскресенье, состоялась квалификация 21-го этапа сезона-2024 — Гран-при Бразилии Формулы-1. Из-за погодных условий в Сан-Паулу квалификация была перенесена с субботы. Победу одержал гонщик «Макларена» Ландо Норрис, вторым стал представитель «Мерседеса» Джордж Расселл, а третье место занял японский пилот «РБ» Юки Цунода.

Макс Ферстаппен («Ред Булл») не смог пройти в третий сегмент из-за появившихся на трассе красных флагов, вызванных аварией Лэнса Стролла («Астон Мартин»).

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон не вышел из первого сегмента, продемонстрировав 16-й результат.

По ходу квалификации оба гонщика «Астон Мартин» и «Уильямса» разбили свои болиды.

Гран-при Бразилии. Квалификация

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:23.405.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.173.
3. Юки Цунода («РБ») +0.706
4. Эстебан Окон («Альпин») +1.070.
5. Лиам Лоусон («РБ») +1.079.
6. Шарль Леклер («Феррари») +1.120.
7. Александер Албон («Уильямс») +1.252.
8. Оскар Пиастри («Макларен») +1.281.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +5.593.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — не показал время в третьем сегменте из-за аварии во втором.

После второго сегмента вылетели:
11. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:26.472.
12. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:27.771.
13. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:28.158.
14. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:29.406.
15. Пьер Гасли («Альпин») — 1:29.614.

После первого сегмента вылетели:
16. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:31.150.
17. Оливер Берман («Хаас») — 1:31.229.
18. Франко Колапинто («Уильмяс») — 1:31.270.
19. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1:31.623.
20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1:32.263.

Формула-1 2024. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Квалификация
03 ноября 2024, воскресенье. 13:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:23.405
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.173
3
Юки Цунода
RB
+0.706
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