Норрис взял поул в квалификации ГП Бразилии, Расселл — 2-й, Ферстаппен — 12-й

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3 ноября, в воскресенье, состоялась квалификация 21-го этапа сезона-2024 — Гран-при Бразилии Формулы-1. Из-за погодных условий в Сан-Паулу квалификация была перенесена с субботы. Победу одержал гонщик «Макларена» Ландо Норрис, вторым стал представитель «Мерседеса» Джордж Расселл, а третье место занял японский пилот «РБ» Юки Цунода.

Макс Ферстаппен («Ред Булл») не смог пройти в третий сегмент из-за появившихся на трассе красных флагов, вызванных аварией Лэнса Стролла («Астон Мартин»).

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон не вышел из первого сегмента, продемонстрировав 16-й результат.

По ходу квалификации оба гонщика «Астон Мартин» и «Уильямса» разбили свои болиды.

Гран-при Бразилии. Квалификация

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:23.405.

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.173.

3. Юки Цунода («РБ») +0.706

4. Эстебан Окон («Альпин») +1.070.

5. Лиам Лоусон («РБ») +1.079.

6. Шарль Леклер («Феррари») +1.120.

7. Александер Албон («Уильямс») +1.252.

8. Оскар Пиастри («Макларен») +1.281.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +5.593.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — не показал время в третьем сегменте из-за аварии во втором.

После второго сегмента вылетели:

11. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:26.472.

12. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:27.771.

13. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:28.158.

14. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:29.406.

15. Пьер Гасли («Альпин») — 1:29.614.

После первого сегмента вылетели:

16. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:31.150.

17. Оливер Берман («Хаас») — 1:31.229.

18. Франко Колапинто («Уильмяс») — 1:31.270.

19. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1:31.623.

20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1:32.263.