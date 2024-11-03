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Второй сегмент квалификации ГП Бразилии прерван красными флагами из-за аварии Сайнса

Второй сегмент квалификации ГП Бразилии прерван красными флагами из-за аварии Сайнса
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Второй сегмент дождевой квалификации Гран-при Бразилии прерван красными флагами из-за аварии испанского гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса.

Формула-1 2024. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Квалификация
03 ноября 2024, воскресенье. 13:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:23.405
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.173
3
Юки Цунода
RB
+0.706

Фото: Кадр из трансляции

Сайнс вылетел в защитный барьер в том же месте, в котором во время первого сегмента ошибся пилот «Уильямса» Франко Колапинто.

Квалификация началась в 7:30 по местному времени (в 13:30 по московскому времени). «Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию события.

Прямая текстовая трансляция квалификации Гран-при Бразилии.

Ранее из первого сегмента не вышел семикратный чемпион Формулы-1, выступающий за команду «Мерседес», Льюис Хэмилтон, показавший 16-й результат.

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