Второй сегмент квалификации ГП Бразилии прерван красными флагами из-за аварии Сайнса

Второй сегмент дождевой квалификации Гран-при Бразилии прерван красными флагами из-за аварии испанского гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса.

Фото: Кадр из трансляции

Сайнс вылетел в защитный барьер в том же месте, в котором во время первого сегмента ошибся пилот «Уильямса» Франко Колапинто.

Квалификация началась в 7:30 по местному времени (в 13:30 по московскому времени). «Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию события.

Прямая текстовая трансляция квалификации Гран-при Бразилии.

Ранее из первого сегмента не вышел семикратный чемпион Формулы-1, выступающий за команду «Мерседес», Льюис Хэмилтон, показавший 16-й результат.