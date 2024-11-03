Ферстаппен и Перес не прошли в третий сегмент ГП Бразилии из-за аварии Стролла

Трёхкратный чемпион Формулы-1 из коллектива «Ред Булл» Макс Ферстаппен и его партнёр по команде Серхио Перес не прошли в третий сегмент из-за аварии канадского гонщика Лэнса Стролла, которая вызвала красные флаги.

Ферстаппен впервые в сезоне-2024 не прошёл в третий сегмент, а на старте гонки получит штраф в пять позиций за замену двигателя.

Стролл так же, как и Карлос Сайнс («Феррари») и Франко Колапинто («Уильямс»), ошибся на первом секторе трассы «Интерлагос».

Фото: Кадр из трансляции

Стоит отметить, что красные флаги были вывешены спустя некоторое время после аварии канадского гонщика. Несколько пилотов, в том числе и Ландо Норрис («Макларен»), сражающийся за титул с Ферстаппеном, успели закончить свои попытки.

Квалификация началась в 7:30 по местному времени (в 13:30 по московскому времени). «Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию события.

Прямая текстовая трансляция квалификации Гран-при Бразилии.

Ранее по ходу второго сегмента в аварию попал Карлос Сайнс.