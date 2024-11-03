Ферстаппен — о квалификации ГП Бразилии: флаги должны быть показаны сразу, это безумие

27-летний трёхкратный нидерландский чемпион Формулы-1 из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал появление красных флагов во втором сегменте квалификации из-за аварии гонщика Лэнса Стролла («Астон Мартин»). Из-за этого Ферстаппен не смог квалифицироваться в третий сегмент.

Напомним, флаги были показаны с задержкой, и часть пилотов, в том числе главный конкурент Макса за титул Ландо Норрис («Макларен»), успели закончить свои попытки.

«Как только машина врезается в стену, сразу же должны быть над трассой красные флаги. Я не понимаю, почему они выжидают эти 30-40 секунд, чтобы вывести эти красные флаги. Это просто чёртово безумие (Макс выругался нецензурной лексикой).

Честно говоря, я отпустил это. В любом случае об этом так глупо говорить. Это смешно», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Квалификация началась в 7:30 по местному времени (в 13:30 по московскому времени). «Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию события.

Прямая текстовая трансляция квалификации Гран-при Бразилии.