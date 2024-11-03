Пилоты «Астон Мартин» и «Уильямса» разбили обе машины в квалификации Гран-при Бразилии

Гонщики Формулы-1 из команды «Астон Мартин» — Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл — и «Уильямса» — Александер Албон и Франко Колапинто — разбили болиды британских коллективов по ходу дождевой квалификации Гран-при Бразилии. Старт основной гонки запланирован на 18:30 по московскому времени.

Лэнс попал в аварию в концовке второго сегмента.

Фото: Кадр из трансляции

Алонсо разбил свой болид в третьем сегменте.

Фото: Кадр из трансляции

Франко Колапинто разбил свой болид в первом сегменте.

Фото: Кадр из трансляции

Александер Албон в третьем сегменте попал в аварию и после схода держался за свою руку.

Фото: Кадр из трансляции

Квалификация началась в 7:30 по местному времени (в 13:30 по московскому времени). «Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию события.

Прямая текстовая трансляция квалификации Гран-при Бразилии.

Из-за аварии Стролла были вывешены красные флаги с задержкой в районе 50 секунд, из-за чего трёхкратный чемпион Формулы-1 из «Ред Булл» Макс Ферстаппен впервые в сезоне-2024 не смог выйти в третий сегмент.