Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пилоты «Астон Мартин» и «Уильямса» разбили обе машины в квалификации Гран-при Бразилии

Пилоты «Астон Мартин» и «Уильямса» разбили обе машины в квалификации Гран-при Бразилии
Аудио-версия:
Комментарии

Гонщики Формулы-1 из команды «Астон Мартин» — Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл — и «Уильямса» — Александер Албон и Франко Колапинто — разбили болиды британских коллективов по ходу дождевой квалификации Гран-при Бразилии. Старт основной гонки запланирован на 18:30 по московскому времени.

Лэнс попал в аварию в концовке второго сегмента.

Фото: Кадр из трансляции

Алонсо разбил свой болид в третьем сегменте.

Фото: Кадр из трансляции

Франко Колапинто разбил свой болид в первом сегменте.

Фото: Кадр из трансляции

Александер Албон в третьем сегменте попал в аварию и после схода держался за свою руку.

Фото: Кадр из трансляции

Квалификация началась в 7:30 по местному времени (в 13:30 по московскому времени). «Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию события.

Прямая текстовая трансляция квалификации Гран-при Бразилии.

Из-за аварии Стролла были вывешены красные флаги с задержкой в районе 50 секунд, из-за чего трёхкратный чемпион Формулы-1 из «Ред Булл» Макс Ферстаппен впервые в сезоне-2024 не смог выйти в третий сегмент.

Материалы по теме
Ферстаппен — о квалификации ГП Бразилии: флаги должны быть показаны сразу, это безумие
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android