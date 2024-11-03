Красные флаги, помешавшие Ферстаппену, появились через 50 секунд после аварии Стролла

Трёхкратный чемпион Формулы-1 в составе «Ред Булл» Макс Ферстаппен был недоволен тем, что красные флаги после аварии Лэнса Стролла («Астон Мартин») вывесили с задержкой, из-за чего его конкуренты успели завершить быстрые попытки, в том числе и Ландо Норрис («Макларен»).

Оказалось, что после аварии Стролла до вывешивания красных флагов прошло 50 секунд. В третьем сегменте Александер Албон из «Уильямса» разбил свой болид, и красные флаги появились через шесть секунд.

Ранее стало известно, что бывший партнёр Ферстаппена Александер Албон не сможет принять участие в основной гонке из-за последствий своей аварии в третьем сегменте.