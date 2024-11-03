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Александер Албон заявил, что не примет участия в основной гонке Гран-при Бразилии

Александер Албон заявил, что не примет участия в основной гонке Гран-при Бразилии
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28-летний гонщик команды «Уильямс» Александер Албон не примет участия в основной гонке Гран-при Бразилии из-за своей аварии в третьем сегменте, сообщил Албон в интервью каналу Sky Sports.

Албон ошибся на первом секторе трассы «Интерлагос» и разбил свой болид. Механики не успеют восстановить машину до начала гонки, старт которой запланирован на 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию события.

Прямая текстовая трансляция гонки Гран-при Бразилии.

Формула-1 2024. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
03 ноября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Не началось

Победителем перенесённой дождевой квалификации стал британский гонщик Ландо Норрис из «Макларена». Лидер чемпионата Макс Ферстаппен занял 12-е место и получит штраф в пять позиций за замену двигателя.

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