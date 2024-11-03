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Formu1aUno: Сайнс начнёт гонку с пит-лейна

Formu1aUno: Сайнс начнёт гонку с пит-лейна
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Испанский гонщик Формулы-1, представляющий команду «Феррари», Карлос Сайнс, занявший в квалификации Гран-при Бразилии 14-е место, начнёт гонку Гран-при Бразилии с пит-лейна, сказала журналистка Formu1aUno Джулиано Дукесса.

Сообщается, что Сайнсу заменили элементы силовой установки и коробку передач в условиях режима закрытого парка после прошедшей дождевой квалификации Гран-при Бразилии.

Сайнс вылетел в защитный барьер во время второго сегмента в том же месте, в котором во время первого сегмента ошибся пилот «Уильямса» Франко Колапинто.

Победу в квалификации одержал Ландо Норрис из «Макларена», Джордж Расселл («Мерседес») стал вторым, а японский гонщик команды «РБ» Юки Цунода занял третье место.

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