Хорнер: если бы сразу показали красные флаги, Ферстаппен был бы 10-м

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер раскритиковал гоночную дирекцию за то, что она далеко не сразу остановила второй сегмент квалификации Гран-при Бразилии после аварии Лэнса Стролла. «Быки» считают, что это поспособствовало лишь 12-му месту Макса Ферстаппена.

«Огромное разочарование. В таких сессиях всегда происходит много событий, и я не понимаю, почему они так долго не показывали красные флаги. Авария очевидно была серьёзной, это один из самых опасных поворотов трассы, а им понадобилось 40 секунд, чтобы выбросить красные флаги. Второй день подряд судьи запаздывают со своими решениями — вчера это был VSC, сегодня — красные флаги. Другие красные флаги показывали мгновенно.

Это жёстко, но это то, что есть, и теперь нам предстоит отыгрываться. Когда происходит такая авария, красные флаги должны выбрасываться мгновенно. Если бы они сразу показали красные флаги, Макс был бы 10-м и у него было бы время ещё на один круг. Мы бы хотели понять ход мыслей гоночного директора и разобраться, почему красные флаги так долго не выбрасывали», — приводит слова Хорнера Sky Sports.