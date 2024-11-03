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Ландо Норрис — о поуле в Бразилии: было труднее, чем это выглядело по телевизору

Ландо Норрис — о поуле в Бразилии: было труднее, чем это выглядело по телевизору
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Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал завоёванный поул в дождевой квалификации Гран-при Бразилии.

Формула-1 2024. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Квалификация
03 ноября 2024, воскресенье. 13:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:23.405
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.173
3
Юки Цунода
RB
+0.706

«Сегодня многое происходило, но я суперсчастлив. В начале квалификации я испытывал проблемы. Многое нужно было сделать, мне было очень некомфортно, и закончить сессию на поуле — отличный результат. Я очень много работал, прибавить нужно было во многих областях, и у меня получилось. Немного удивлён снова оказаться на поуле, но мне удались действительно классные круги. В концовке ощущения были неплохими. Хороший результат для нас. На самом деле было труднее, чем это выглядело по телевизору.

Ты всегда пытаешься найти ещё одну десятую. Многие вылетали, попадали в аварии или блокировали колёса. Ошибиться было очень легко — улететь в стену, после чего вообще не факт, что выйдешь на старт — гонка же прямо сегодня. Рисковать было непросто, особенно учитывая то, где я был в Q1. Поэтому я так доволен. После такой квалификации испытываешь большое облегчение. Но мы смотрим вперёд, а позади стартуют очень быстрые парни. Джордж проехал хороший круг, Юки по мокрой трассе просто летел. А в таких условиях это очень трудно. Мы хорошо подготовимся, надеюсь, у нас будет хороший старт и мы поборемся за победу. Посмотрим, что сможем сделать», — приводит слова Норриса Sky Sports.

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