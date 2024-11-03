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Юки Цунода отреагировал на третий результат в квалификации Гран-при Бразилии

Юки Цунода отреагировал на третий результат в квалификации Гран-при Бразилии
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Японский гонщик «РБ» Юки Цунода прокомментировал собственный третий результат в квалификации Гран-при Бразилии Формулы-1.

«Было очень непросто, но мне понравилось. У нас с самого начала был хороший темп. Мы допустили пару ошибок, но нам немного повезло. Команда превосходно поработала. У меня был один эпизод, в котором я чудом избежал столкновения с отбойником. Но ощущения намного лучше, чем вчера. Машина ведёт себя здорово, а под дождём у нас есть темп», — приводит слова Юки Цуноды Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:23.405.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.173.
3. Юки Цунода («РБ») +0.706.
4. Эстебан Окон («Альпин») +1.070.
5. Лиам Лоусон («РБ») +1.079.
6. Шарль Леклер («Феррари») +1.120.
7. Александер Албон («Уильямс») +1.252.
8. Оскар Пиастри («Макларен») +1.281.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +5.593.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — не показал время в третьем сегменте из-за аварии во втором.

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