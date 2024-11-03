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Келли Пике — о красных флагах, помешавших Ферстаппену: отличная работа, ФИА

Келли Пике — о красных флагах, помешавших Ферстаппену: отличная работа, ФИА
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35-летняя бразильская модель, являющаяся дочерью прославленного трёхкратного чемпиона Формулы-1 Нельсона Пике и девушкой трёхкратного победителя серии Макса Ферстаппена («Ред Булл»), Келли Пике поддержала нидерландца после того, как тот не смог пройти впервые в этом сезоне в третий сегмент из-за поздних красных флагов, вызванных аварией Лэнса Стролла («Астон Мартин»).

«Ждать 40 секунд, чтобы показать красные флаги… Отличная работа, ФИА», — написала Келли в социальных сетях.

Фото: Скриншот из социальных сетей

Макс Ферстаппен занял по итогам квалификации 12-е место и позже выразил своё недовольство в интервью Sky Sports, удивившись скорости принятия решения стюардами ФИА, работающими на этапе в Бразилии.

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