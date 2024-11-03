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Расселл — о квалификации с утра: стоит подумать о таком формате, может, это то, что надо

Расселл — о квалификации с утра: стоит подумать о таком формате, может, это то, что надо
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Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл оценил свой второй результат в квалификации Гран-при Бразилии Формулы-1.

«Очень рад второму месту, отличный результат. Квалификация напомнила мне картинговые годы, когда просыпаешься, завтракаешь прямо в комбинезоне и сразу же выходишь на трассу. Стоит подумать о таком формате, может, это то, что надо. Квалификация прошла отлично, посмотрим, что мы сможем сделать в гонке», — приводит слова Расселла Sky Sports.

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Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:23.405.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.173.
3. Юки Цунода («РБ») +0.706
4. Эстебан Окон («Альпин») +1.070.
5. Лиам Лоусон («РБ») +1.079.
6. Шарль Леклер («Феррари») +1.120.
7. Александер Албон («Уильямс») +1.252.
8. Оскар Пиастри («Макларен») +1.281.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +5.593.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — не показал время в третьем сегменте из-за аварии во втором.

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