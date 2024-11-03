Алонсо — об аварии в квалификации Гран-при Бразилии: больно, я шёл за поулом

43-летний испанский автогонщик и двукратный победитель Формулы-1, представляющий команду «Астон Мартин», Фернандо Алонсо прокомментировал дождевую квалификацию Гран-при Бразилии, в которой разбил болид в третьем сегменте.

«Я шёл за поулом. Это больно, но это то, что должен делать каждый пилот, когда есть такая возможность, как сегодня. Я старался сделать как можно больше, был на восемь десятых быстрее, чем во втором сегменте, поэтому делал всё возможное.

Жаль, что я не смог взять поул. Теперь предстоит оценить повреждения машины, чтобы понять, как мне стартовать — со своей позиции или с пит-лейна. Обидно, но это то, что нам остаётся только принять», — приводит слова Алонсо издание AS.